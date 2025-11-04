Газета
Главная / Политика /

Каллас анонсировала вступление четырех стран в ЕС к 2030 году

Албания, Молдавия, Украина и Черногория могут завершить процесс вступления в Евросоюз к 2030 г., заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы считаем реалистичной целью для новых стран присоединение к ЕС к 2030 г.», – отметила она, подчеркнув, что для Украины такой шаг может в том числе стать «важной гарантией безопасности».

При этом еврокомиссар по расширению Марта Кос в рамках того же мероприятия сказала, что ЕК ориентируется на позицию Черногории по завершению переговоров о вступлении в объединение в 2026 г. По ее словам, Албания планирует осуществить этот шаг к 2027 г., Украина и Молдавия – к 2028 г.

14 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен допустила, что Черногория может стать членом Евросоюза в 2028 г., так как сейчас среди стран-кандидатов она находится на первом месте. Она поддержала такое желание республики.

