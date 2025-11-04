Каллас анонсировала вступление четырех стран в ЕС к 2030 году

При этом еврокомиссар по расширению Марта Кос в рамках того же мероприятия сказала, что ЕК ориентируется на позицию Черногории по завершению переговоров о вступлении в объединение в 2026 г. По ее словам, Албания планирует осуществить этот шаг к 2027 г., Украина и Молдавия – к 2028 г.