Вучич не намерен вводить антироссийские санкции ради Евросоюза
Сербия не будет признавать независимость Косова и вводить санкции против РФ, чтобы в более быстрые сроки завершить процесс евроинтеграции, заявил президент республики Александр Вучич в Брюсселе, передает ТАСС.
«Только скажите – вы хотите, чтобы это была наша политика? А я не думаю, что мы должны признавать независимое Косово. Я не думаю, что мы должны вводить санкции», – подчеркнул Вучич в беседе с журналистами. Он сказал, что такие решения могут быть приняты «завтра же», однако они неприемлемы для Белграда.
По словам главы государства, влияние на подобные шаги Сербии обусловлено только геополитическими причинами. При этом Вучич отметил, что республика намерена самостоятельно определять свою внешнюю политику.
2 ноября Вучич предложил странам Евросоюза заключить договор по продаже боеприпасов, несмотря на то что они могут поставить амуницию Украине. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы его считали человеком, снабжающим боеприпасами воюющие стороны. По словам президента, по этой причине он предложит ЕС забрать все боеприпасы, которыми переполнены сербские склады.