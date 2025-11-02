Вучич: Сербия готова продать боеприпасы ЕС, даже если они попадут на Украину

Вучич подчеркнул при этом, что Сербия нейтральна в военном отношении, но готова сотрудничать с европейскими армиями. По его словам, республика уже активно сотрудничает в военном отношении с «европейскими друзьями» в Африке, Азии и на других континентах. Вучич отметил, что готов наращивать военное присутствие вместе со всей Европой.