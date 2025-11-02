Вучич: Сербия готова продать боеприпасы ЕС, даже если они попадут на Украину
Президент Сербии Александр Вучич предложил странам Европейского союза (ЕС) заключить договор по продаже боеприпасов, несмотря на то что Европа может поставить произведенную сербскими заводами амуницию Украине. Об этом сербский лидер рассказал в интервью изданию Cicero.
Вучич отметил, что не хотел бы, чтобы его считали человеком, снабжающим боеприпасами воюющие стороны. Именно поэтому он предложит ЕС забрать все боеприпасы, которыми переполнены сербские склады, сказал он.
«Покупатели могут делать с ним все, что захотят», – ответил президент на вопрос журналиста о том, как он относится к последующей передаче сербских боеприпасов Украине.
Вучич подчеркнул при этом, что Сербия нейтральна в военном отношении, но готова сотрудничать с европейскими армиями. По его словам, республика уже активно сотрудничает в военном отношении с «европейскими друзьями» в Африке, Азии и на других континентах. Вучич отметил, что готов наращивать военное присутствие вместе со всей Европой.
5 октября президент Сербии в эфире телеканала РТВ 1 охарактеризовал международную обстановку как подготовку к войне. По его словам, вопрос сейчас лишь в том, какую сторону выберет каждая страна.
2 сентября Вучич заявил, что Сербия будет сохранять нейтралитет и дальше в отношении России и стран Европы. Он напомнил, что Сербия – единственная европейская страна, которая не ввела санкций против РФ.