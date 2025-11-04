Силы ПВО ликвидировали 13 украинских беспилотников за четыре часа

4 ноября в оперштабе Белгородской области сообщили, что мужчина пострадал в результате удара дрона по «Газели» в районе хутора Красиво Борисовского района региона. Он попал в Борисовскую ЦРБ с проникающим ранением грудной клетки и осколочным ранением плеча.