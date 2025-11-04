Силы ПВО ликвидировали 13 украинских беспилотников за четыре часа
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 беспилотников ВСУ в период с 16:00 до 20:00 мск, сообщило Минобороны РФ.
Атаки 10 дронов были отражены в небе над Белгородской областью. Еще три БПЛА российские военные уничтожили над территорией Брянской области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале отметил, что в результате атак беспилотников пострадавших и разрушений нет. В регионе на местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.
4 ноября в оперштабе Белгородской области сообщили, что мужчина пострадал в результате удара дрона по «Газели» в районе хутора Красиво Борисовского района региона. Он попал в Борисовскую ЦРБ с проникающим ранением грудной клетки и осколочным ранением плеча.