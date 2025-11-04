Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО ликвидировали 13 украинских беспилотников за четыре часа

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 беспилотников ВСУ в период с 16:00 до 20:00 мск, сообщило Минобороны РФ.

Атаки 10 дронов были отражены в небе над Белгородской областью. Еще три БПЛА российские военные уничтожили над территорией Брянской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале отметил, что в результате атак беспилотников пострадавших и разрушений нет. В регионе на местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

4 ноября в оперштабе Белгородской области сообщили, что мужчина пострадал в результате удара дрона по «Газели» в районе хутора Красиво Борисовского района региона. Он попал в Борисовскую ЦРБ с проникающим ранением грудной клетки и осколочным ранением плеча.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь