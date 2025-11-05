МИД: НАТО «репетирует» блокаду Калининградской области

Замглавы МИДа добавил, что в сложившейся обстановке очень трудно разглядеть потенциал для диалога, который был бы нацелен на снижение напряженности. В отличие от России, государства НАТО не проявляют готовности к открытому и равноправному обсуждению возможностей деэскалации в регионе. По словам Грушко, в связи с этим РФ будет задействовать все имеющиеся международно-правовые и иные механизмы для защиты национальной безопасности и своих интересов.