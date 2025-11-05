МИД: НАТО «репетирует» блокаду Калининградской области
НАТО проводит учения, в ходе которых отрабатывается сценарий блокирования Калининградской области, а также наращивает военное присутствие в странах Балтии. Об этом заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил в интервью «Известиям».
Замглавы МИДа добавил, что в сложившейся обстановке очень трудно разглядеть потенциал для диалога, который был бы нацелен на снижение напряженности. В отличие от России, государства НАТО не проявляют готовности к открытому и равноправному обсуждению возможностей деэскалации в регионе. По словам Грушко, в связи с этим РФ будет задействовать все имеющиеся международно-правовые и иные механизмы для защиты национальной безопасности и своих интересов.
26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область, объяснив это якобы имеющейся «угрозой контрабанды». По его словам, инциденты и сбои в работе аэропортов можно расценивать как «гибридную атаку» на страну, на которую «необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными способами». 29 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение Литвой запрета на транзит в Калининградскую область будет провокационным шагом. Москва рассчитывает, что страна не станет принимать эту меру.