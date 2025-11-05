Королев заявил, что будет помогать строительству ВСМ через Тверскую область
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев заверил президента Владимира Путина, что будет помогать в осуществлении проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая пройдет через регион. Его цитирует Кремль.
«Хотел бы сказать, что, работая на госслужбе, я привык ваши поручения выполнять безусловно и продолжу это делать впредь», – добавил Королев.
4 ноября Путин провел рабочую встречу с Королевым, который занимал должность замглавы Федеральной антимонопольной службы. Глава России предложил ему стать губернатором Тверской области. Замруководителя надзорного ведомства выразил готовность к этому посту. Он подчеркнул, что приоритетом для него станет повышение качества жизни населения.
5 ноября Путин подписал указ, согласно которому Королев занял должность врио губернатора Тверской области с даты подписания документа.