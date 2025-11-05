Королев заявил, что будет помогать строительству ВСМ через Тверскую область

4 ноября Путин провел рабочую встречу с Королевым, который занимал должность замглавы Федеральной антимонопольной службы. Глава России предложил ему стать губернатором Тверской области. Замруководителя надзорного ведомства выразил готовность к этому посту. Он подчеркнул, что приоритетом для него станет повышение качества жизни населения.