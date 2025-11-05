Газета
Путин предложил замглавы ФАС Королеву возглавить Тверскую область

Указ о его назначении врио губернатора подписан – Кремль
Ведомости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталием Королевым, где предложил ему стать губернатором Тверской области, сообщила пресс-служба Кремля. Встреча прошла поздно вечером 4 ноября.

«Я хотел бы предложить вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область. Это один из заметных, очень важных регионов, один из центральных регионов – непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения», – сказал глава государства.

Замруководителя надзорного ведомства выразил готовность к этому посту. Он подчеркнул, что приоритетом для него станет повышение качества жизни населения. Кроме того, Королев отметил, что будет работать над оказанием помощи в проекте высокоскоростной магистрали, так как она в том числе пройдет по территории Тверской области.

5 ноября Путин подписал указ, согласно которому Королев занял должность врио губернатора Тверской области с даты подписания документа.

Королев родился в Красноярске, ему 45 лет. Свою карьеру он начинал в «Красноярскнефтепродукте», затем работал до 2005 г. в «Красноярскэнерго». С 2005 г. работает в ФАС. В 2008 г. стал начальником управления контроля электроэнергетики ФАС, а с 2015 г. занимает должность замруководителя ведомства.

Должность губернатора Тверской области освободилась 29 сентября после того, как президент назначил главу региона Игоря Руденю своим полпредом в СЗФО. Более месяца на должности врио главы региона была зампредседателя правительства – министр финансов Тверской области Марина Подтихова.

