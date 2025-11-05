Путин предложил замглавы ФАС Королеву возглавить Тверскую область

Королев родился в Красноярске, ему 45 лет. Свою карьеру он начинал в «Красноярскнефтепродукте», затем работал до 2005 г. в «Красноярскэнерго». С 2005 г. работает в ФАС. В 2008 г. стал начальником управления контроля электроэнергетики ФАС, а с 2015 г. занимает должность замруководителя ведомства.