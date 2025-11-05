Газета
Захарова: Украина могла бы стать экономической жемчужной, если бы не Европа

Ведомости

Украина могла была бы стать экономической жемчужной, если бы Европа ее не извратила, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что главам европейских стран не стоит удивляться, что у них появились мигранты и беженцы с Украины.

29 июня ТАСС со ссылкой на генеральный инспекторат пограничной полиции республики сообщал, что на территорию Румынии после 10 февраля 2022 г. въехали более 12 млн украинских беженцев.

После начала российской спецоперации на Украине наиболее популярными для переселения странами стали Польша, Россия, Венгрия, Румыния, Словакия, Молдавия и Белоруссия, сообщало агентство ООН по беженцам.

