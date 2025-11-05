Газета
Власти Молдавии закроют Российский центр науки и культуры в Кишиневе

Ведомости

На первом заседании нового кабинета министров Молдавии во главе с Александром Мунтяну власти страны единогласно приняли решение о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. Об этом сообщил глава минкульта страны Кристиан Жардан.

Он заявил, что после начала спецоперации на Украине Москва якобы начала использовать РЦНК в качестве инструмента гибридной войны против Молдавии.

«Дальнейшее применение соглашения больше не применимо в условиях сложившейся геополитической ситуации и может быть использовано РФ для распространения искаженной информации», – заявил Жардан (цитата по «Интерфаксу»).

В феврале МИД Молдавии обвинил РФ в нарушении воздушного пространства республики из-за нескольких упавших на ее территории беспилотников и принял решение о закрытии РЦНК. Министерство в качестве ответной меры в одностороннем порядке расторгло молдавско-российское межправительственное соглашение о функционировании культурных центров, заключенное в 1998 г. В результате Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в республике.

