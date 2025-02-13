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Молдавия закроет Российский культурный центр из-за беспилотников

Ведомости

Министерство иностранных дел Молдавии обвинило РФ в нарушении воздушного пространства республики из-за нескольких упавших на ее территории беспилотников и приняло решение о закрытии Российского культурного центра в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В связи с инцидентом МИД Молдавии также вызвал посла РФ в Кишиневе Олега Озерова. Ведомство представило фрагменты беспилотников, упавших на территории республики.

«Молдавская сторона выразила решительный протест против этих неприемлемых нарушений [воздушного пространства]», – говорится в сообщении.

Министерство в качестве ответной меры в одностороннем порядке расторгло молдавско-российское межправительственное соглашение о функционировании культурных центров, заключенное в 1998 г. В результате Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в республике.

Озеров после посещения МИДа заявил, что необходимо дождаться результатов расследования. Он также подчеркнул, что у России нет намерений обострять отношения с Молдавией, передает ТАСС.

В ноябре прошлого года министр иностранных дел республики Михай Попшой также сообщал, что на территории страны упали два дрона-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской ПВО. По его словам, беспилотники якобы российского происхождения. Тогда МИД республики также осудил нарушение воздушного пространства страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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