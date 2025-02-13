Молдавия закроет Российский культурный центр из-за беспилотников

В ноябре прошлого года министр иностранных дел республики Михай Попшой также сообщал, что на территории страны упали два дрона-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской ПВО. По его словам, беспилотники якобы российского происхождения. Тогда МИД республики также осудил нарушение воздушного пространства страны.