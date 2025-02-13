Молдавия закроет Российский культурный центр из-за беспилотников
Министерство иностранных дел Молдавии обвинило РФ в нарушении воздушного пространства республики из-за нескольких упавших на ее территории беспилотников и приняло решение о закрытии Российского культурного центра в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В связи с инцидентом МИД Молдавии также вызвал посла РФ в Кишиневе Олега Озерова. Ведомство представило фрагменты беспилотников, упавших на территории республики.
«Молдавская сторона выразила решительный протест против этих неприемлемых нарушений [воздушного пространства]», – говорится в сообщении.
Министерство в качестве ответной меры в одностороннем порядке расторгло молдавско-российское межправительственное соглашение о функционировании культурных центров, заключенное в 1998 г. В результате Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в республике.
Озеров после посещения МИДа заявил, что необходимо дождаться результатов расследования. Он также подчеркнул, что у России нет намерений обострять отношения с Молдавией, передает ТАСС.
В ноябре прошлого года министр иностранных дел республики Михай Попшой также сообщал, что на территории страны упали два дрона-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской ПВО. По его словам, беспилотники якобы российского происхождения. Тогда МИД республики также осудил нарушение воздушного пространства страны.