Кремль не будет раскрывать, кого наградили за создание «Буревестника»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информация об указах, связанных с награждением создателей ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон», закрытая. При этом само вручение наград очень важно для страны, добавил он.
«Это закрытая информация, это закрытые указы по понятным причинам. Это не вновь созданный прецедент. Неоднократно президент ранее это делал – отмечал высокими государственными наградами создателей новых вооружений, новых систем доставки вооружений», – отметил представитель Кремля.
Песков напомнил, что создание новых видов вооружений критически важно для обеспечения обороны и безопасности России.
4 ноября президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды разработчикам «Буревестника» и «Посейдона» во время церемонии в Кремле. Он отметил, что созданные системы имеют историческое значение для стратегического паритета страны на десятилетия вперед.