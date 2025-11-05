Газета
Путин проведет встречу с Советом по межнациональным отношениям

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 5 ноября проведет встречу с членами Совета по международным, межнациональным отношениям. Речь пойдет об итогах реализации стратегии государственной национальной политики России в 2012-2025 гг. и о подготовке новой стратегии на период до 2036 г. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Кроме того, глава государства в очном режиме проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В закрытом формате пройдет встреча Путина с председателем Верховного суда Игорем Красновым.

27 октября Путин утвердил состав президиума Совета по межнациональным отношениям. Его председателем был назначен замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. Президент включил в состав совета заместителя генпрокурора РФ Николая Винниченко, председателя комитета Госдумы по делам национальностей Владимира Иванова и первого замглавы МВД Андрея Кикотя.

