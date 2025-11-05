Путин проведет встречу с Советом по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин 5 ноября проведет встречу с членами Совета по международным, межнациональным отношениям. Речь пойдет об итогах реализации стратегии государственной национальной политики России в 2012-2025 гг. и о подготовке новой стратегии на период до 2036 г. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.