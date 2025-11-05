Песков: выборы в Нью-Йорке не помешают диалогу по Украине
Выборы в Нью-Йорке не помешают внешней политике США и диалогу с Россией по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не думаем, что это взаимосвязанные каким-то образом вещи. Это внутренние дела Соединенных Штатов Америки», – сказал он.
5 ноября демократ Зохран Мамдани был избран 111-м мэром Нью-Йорка. Он получил 50,3% голосов. Президент США Дональд Трамп выступал против Мамдани.
По данным Associated Press, бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, баллотировавшийся как независимый кандидат после поражения от Мамдани на праймериз, набрал 41,6% при подсчете 88% голосов. Республиканец Кертис Слива получил 7,2%.