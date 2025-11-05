Песков рассказал о большом интересе журналистов к «котлу» ВСУ в Красноармейске
Москва фиксирует высокий интерес западных журналистов к поездке в район Красноармейска, однако Киев отказался от предложения организовать такой визит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
«Интерес очень большой, нам известно, что большое количество западных журналистов туда хотели бы поехать», – сказал Песков. При этом, отметил представитель Кремля, нет информации о том, изъявили ли аналогичное желание украинские СМИ.
Песков подчеркнул, что визит зарубежных корреспондентов сейчас невозможен, поскольку «киевский режим полностью такую возможность и такое предложение отверг». Он добавил, что подобная позиция может быть связана с нежеланием Киева «раскрывать бедственное положение своих войск» в этом районе.
30 октября Министерство обороны России сообщило, что по распоряжению президента РФ Владимира Путина было принято решение обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая представителей украинских СМИ, в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска, где ведутся активные боевые действия.
Как уточняется, российское командование готово временно приостановить боевые действия на 5–6 часов, чтобы обеспечить безопасный доступ и последующий выезд журналистов.