Политика

Песков рассказал о большом интересе журналистов к «котлу» ВСУ в Красноармейске

Ведомости

Москва фиксирует высокий интерес западных журналистов к поездке в район Красноармейска, однако Киев отказался от предложения организовать такой визит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Интерес очень большой, нам известно, что большое количество западных журналистов туда хотели бы поехать», – сказал Песков. При этом, отметил представитель Кремля, нет информации о том, изъявили ли аналогичное желание украинские СМИ.

Песков подчеркнул, что визит зарубежных корреспондентов сейчас невозможен, поскольку «киевский режим полностью такую возможность и такое предложение отверг». Он добавил, что подобная позиция может быть связана с нежеланием Киева «раскрывать бедственное положение своих войск» в этом районе.

30 октября Министерство обороны России сообщило, что по распоряжению президента РФ Владимира Путина было принято решение обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая представителей украинских СМИ, в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска, где ведутся активные боевые действия.

Как уточняется, российское командование готово временно приостановить боевые действия на 5–6 часов, чтобы обеспечить безопасный доступ и последующий выезд журналистов.

