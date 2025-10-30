Газета
Путин приказал обеспечить иностранным журналистам въезд в окруженные города

Речь идет о Красноармейске, Димитрове и Купянске, где заблокированы подразделения ВСУ
Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Министерство обороны России сообщило, что по распоряжению президента РФ Владимира Путина было принято решение обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая представителей украинских СМИ, в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска, где ведутся активные боевые действия. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как уточняется, российское командование готово временно приостановить боевые действия на 5–6 часов, чтобы обеспечить безопасный доступ и последующий выезд журналистов.

В министерстве отметили, чот иностранные корреспонденты смогут посетить районы блокирования украинских войск и получить возможность напрямую обратиться к командованию вооруженных сил Украины (ВСУ) для освещения происходящих событий.

Новость дополняется

