Путин приказал обеспечить иностранным журналистам въезд в окруженные города

Путин приказал обеспечить иностранным журналистам въезд в окруженные городаРечь идет о Красноармейске, Димитрове и Купянске, где заблокированы подразделения ВСУ
Министерство обороны России сообщило, что по распоряжению президента РФ Владимира Путина было принято решение обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая представителей украинских СМИ, в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска, где ведутся активные боевые действия. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как уточняется, российское командование готово временно приостановить боевые действия на 5–6 часов, чтобы обеспечить безопасный доступ и последующий выезд журналистов.
В министерстве отметили, чот иностранные корреспонденты смогут посетить районы блокирования украинских войск и получить возможность напрямую обратиться к командованию вооруженных сил Украины (ВСУ) для освещения происходящих событий.