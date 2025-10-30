Путин приказал обеспечить иностранным журналистам въезд в окруженные города

Министерство обороны России сообщило, что по распоряжению президента РФ Владимира Путина было принято решение обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая представителей украинских СМИ, в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска, где ведутся активные боевые действия. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.