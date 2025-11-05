Газета
Главная / Политика /

Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника за четыре часа

Ведомости

В период с 8:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Три дрона сбито над территорией Белгородской области, и еще один – над Ярославской областью.

Росавиация вводила ограничения в работу аэропорта Ярославля «Туношна» для обеспечения безопасности полетов. Согласно сообщениям представителя ведомства, меры действовали с 7:30 до 11:13 мск.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 5 ноября средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников над регионами России.

