Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника за четыре часа
В период с 8:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Три дрона сбито над территорией Белгородской области, и еще один – над Ярославской областью.
Росавиация вводила ограничения в работу аэропорта Ярославля «Туношна» для обеспечения безопасности полетов. Согласно сообщениям представителя ведомства, меры действовали с 7:30 до 11:13 мск.
Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 5 ноября средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников над регионами России.