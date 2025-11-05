Газета
Песков: Россия развивает системы вооружений для гарантий своей безопасности

Ведомости

Россия планомерно развивает системы вооружений, которые призваны надежно гарантировать безопасность страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, развитие систем вооружений в России также нацелены на гарантию предсказуемости. Они должны стать «надежным щитом против горячих голов, которые не просто делают какие-то необдуманные заявления, но и потенциально могут быть готовы на необдуманные действия».

4 ноября президент России Владимир Путин вручил госнаграды разработчикам крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Награждение состоялось во время церемонии в Кремле, посвященной Дню народного единства. Президент подчеркнул, что созданные системы имеют «историческое значение» для обеспечения безопасности страны и стратегического паритета на десятилетия вперед.

