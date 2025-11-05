Газета
Политика

Bild: Киев опасается тяжелого поражения из-за окружения ВСУ в Красноармейске

Ведомости

Украинское руководство всерьез обеспокоено возможностью крупного военного поражения на Донбассе, где российские войска могут окружить украинские подразделения в районе городов Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград). Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

По данным издания, внутренние отчеты украинского командования резко расходятся с официальными заявлениями, где говорится об «удержании позиций» и «сдерживании российских атак». Источники утверждают, что ситуация на фронте остается крайне тяжелой, а угроза окружения становится все более реальной.

Внутри украинского истеблишмента, по данным Bild, усиливаются споры о действиях президента Владимира Зеленского. Его вновь обвиняют в том, что решение о возможном выводе войск из осажденных районов было принято слишком поздно.

Сторонники Зеленского, напротив, считают удержание этих позиций стратегически важным – для сохранения политического имиджа Киева на международной арене, особенно в отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 31 октября заявил, что украинский МИД признал катастрофичность ситуации в Красноармейске, Димитрове и Купянске, где заблокированы военные ВСУ.

1 ноября Минобороны РФ заявил, что ВСУ, которые оказались в окружении в городе Красноармейск, начали сдаваться в плен российской стороне.

