Bild: Киев опасается тяжелого поражения из-за окружения ВСУ в Красноармейске

Украинское руководство всерьез обеспокоено возможностью крупного военного поражения на Донбассе, где российские войска могут окружить украинские подразделения в районе городов Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград). Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.