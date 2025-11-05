Новый премьер-министр Японии Такаити продолжит поддерживать Украину
Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским с момента вступления в должность. В ходе беседы она подтвердила, что Токио продолжит оказывать поддержку Киеву «для достижения справедливого мира». Об этом сообщил МИД Японии.
По данным ведомства, разговор Такаити с Зеленским продлился около 30 минут.
Японский премьер-министр отметила, что политика Токио в отношении Украины «не поменяется».Кроме того, в рамках диалога Такаити выразила уважение Зеленскому.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 октября заявил, что в настоящий момент Токио занимает весьма недружественную позицию в отношении Москвы.
Представитель Кремля обратил внимание, что Япония присоединилась ко всем незаконным санкциям в адрес России. «И, кроме того, конечно же, из-за позиции, которая была занята предыдущими правительствами Японии за последние годы, собственно, двусторонний диалог был свернут практически до нуля», – добавил Песков.