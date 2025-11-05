Газета
Политика

Отец Илона Маска назвал Путина человеком разума

Ведомости

Отец предпринимателя Илона Маска Эррол Маск в интервью ТАСС положительно высказался о президенте России Владимире Путине, назвав его человеком разума, «очень уравновешенным и спокойным» лидером.

По его словам, он следил за выступлениями российского лидера «задолго до приезда» в Россию.

«Он всегда производил впечатление очень уравновешенного и спокойного человека. Он не горячится, не грубит и ничего такого. И я всегда считал, что он говорит разумные вещи», – сказал Маск-старший.

Маск также заявил, что предпочел бы видеть Путина «в своей команде» или быть в «его команде», добавив: «Я не хочу, чтобы он был в другой команде. Он нужен нам в нашей команде».

Ранее Эррол Маск заявлял, что американский военно-промышленный комплекс препятствует проведению саммита России и США. По его словам, производители оружия заинтересованы в создании условий для закупок вооружений. Он также выразил мнение, что ВПК США должен переориентироваться на «более важные направления», такие как исследования в области гравитации и разработки, связанные с перемещениями во времени и пространстве.

