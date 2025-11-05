Отец Илона Маска назвал Путина человеком разума

Ранее Эррол Маск заявлял, что американский военно-промышленный комплекс препятствует проведению саммита России и США. По его словам, производители оружия заинтересованы в создании условий для закупок вооружений. Он также выразил мнение, что ВПК США должен переориентироваться на «более важные направления», такие как исследования в области гравитации и разработки, связанные с перемещениями во времени и пространстве.