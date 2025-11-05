Лидеры ЕС отказались от участия в саммите в Колумбии после санкций Трампа

Европейские лидеры решили не участвовать в саммите с латиноамериканскими и карибскими странами. Это произошло вскоре после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против Колумбии, которая должна была стать местом проведения саммита. Об этом сообщает Financial Times.