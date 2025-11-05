Лидеры ЕС отказались от участия в саммите в Колумбии после санкций Трампа
Европейские лидеры решили не участвовать в саммите с латиноамериканскими и карибскими странами. Это произошло вскоре после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против Колумбии, которая должна была стать местом проведения саммита. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон отменили поездку на саммит ЕС–CELAC, который должен пройти 9–10 ноября в колумбийском городе Санта-Марта. Мероприятие, задуманное как площадка для укрепления сотрудничества между Европой и Латинской Америкой, теперь рискует пройти при низкой явке.
Отказ лидеров последовал после того, как Трамп обвинил своего колумбийского коллегу в «незаконной торговле наркотиками» и санкционировал удары США по предполагаемым судам, занимающимся контрабандой наркотиков в регионе.
Представитель Еврокомиссии заявил, что решение фон дер Ляйен связано с «нынешней политической повесткой в Европе и низким уровнем участия других глав государств». Аналогичную причину привели в Берлине, объясняя отказ Мерца. Елисейский дворец подтвердил, что Макрон также не поедет, но не уточнил причины.
Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас, как ожидается, заменит фон дер Ляйен. Президент Европейского совета Антониу Кошта станет сопредседателем встречи, что, по мнению некоторых чиновников, должно сгладить впечатление от низкой явки европейских лидеров.
Заместитель министра иностранных дел Колумбии Маурисио Харамильо заявил FT, что саммит «все же состоится» и отказ ряда лидеров «не связан с Соединенными Штатами», а объясняется «проблемами с расписанием». «Важно понимать, что Колумбия не изолирована», – подчеркнул он.
24 октября США ввели персональные санкции в отношении президента Колумбии. Как отмечается, причиной такого решения является поддержка деятельности колумбийских наркокартелей.