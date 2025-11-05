Бельгия может применить четвертую статью НАТО на фоне инцидентов с дронами

Европейские аэропорты последние месяцы сталкиваются с проблемами из-за дронов в небе. Власти ЕС подозревают в инцидентах Россию, Москва обвинения отвергает. Более того, директор ФСБ России Александр Бортников заявил о причастности спецслужб НАТО к инцидентам с появлением предполагаемых российских дронов над странами Евросоюза.