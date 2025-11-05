Газета
Политика

Бельгия может применить четвертую статью НАТО на фоне инцидентов с дронами

Ведомости

В Бельгии рассматривают варианты активации четвертой статьи Вашингтонского договора НАТО о консультациях по безопасности со странами блока. Об этом сообщил министр обороны страны Тео Франкен, передает издание 7sur7. 

Причиной обращения к этой статье стали инциденты с дронами в стране. Вечером 4 ноября все аэропорты страны были закрыты примерно на два часа из-за замеченных беспилотников. 

6 ноября премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер объявил о созыве национального совета безопасности для обсуждения ситуации с БПЛА. 

Европейские аэропорты последние месяцы сталкиваются с проблемами из-за дронов в небе. Власти ЕС подозревают в инцидентах Россию, Москва обвинения отвергает. Более того, директор ФСБ России Александр Бортников заявил о причастности спецслужб НАТО к инцидентам с появлением предполагаемых российских дронов над странами Евросоюза. 

24 октября Литва временно закрыла КПП «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог») на границе с Белоруссией. Страна назвала причиной такого решения инцидент с метеорологическими зондами, которые якобы использовались для контрабанды.

