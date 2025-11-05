Украина планирует ввести срочные контракты для пополнения армии
Украина планирует ввести срочные контракты вместе с мобилизацией, чтобы замотивировать новобранцев. Об этом пишет газета The New York Times.
На Украине солдаты служат по бессрочным контрактам. Для многих такая служба воспринимается как «билет в один конец», пишет газета. Новая система подразумевает подписание контракта на срок от одного года до пяти лет. Они будут включать увеличенные ежемесячные выплаты и расширенный пакет соцобеспечения.
При этом военнослужащие, подписавшие контракт на два года и более, получат отсрочку на год от возможной будущей мобилизации.
«Новые контракты основаны на справедливости и предсказуемости», – цитирует газета министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
Аналитики и украинские законодатели отметили, что план недостаточно детализирован и его успех будет зависеть от пути его реализации. Газета привела пример, как в феврале 2025 г. украинское правительство ввело годичный контракт для лиц в возрасте от 18 до 24 лет, которые не подлежат мобилизации на Украине. Этот контракт начинается с 25 лет. Однако к апрелю его подписали всего несколько сотен человек.
21 октября Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации до 3 февраля. Военное положение и всеобщая мобилизация начались в стране с 24 февраля 2022 г. С того времени их неоднократно продлевали.