Украина планирует ввести срочные контракты для пополнения армии

Аналитики и украинские законодатели отметили, что план недостаточно детализирован и его успех будет зависеть от пути его реализации. Газета привела пример, как в феврале 2025 г. украинское правительство ввело годичный контракт для лиц в возрасте от 18 до 24 лет, которые не подлежат мобилизации на Украине. Этот контракт начинается с 25 лет. Однако к апрелю его подписали всего несколько сотен человек.