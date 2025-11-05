Газета
Президент Словакии заявил о невозможности быстрого отказа от российского газа

Отказ от нефти и газа из России для Словакии является технически крайне сложным процессом и в краткосрочной перспективе невозможен, заявил президент страны Петер Пеллегрини по итогам встречи с польским лидером Каролем Навроцким. Его слова передают «РИА Новости».

По словам Пеллегрини, Братислава сталкивается с серьезными трудностями, поскольку на нее оказывается давление с требованием как можно быстрее прекратить импорт российских энергоресурсов. Президент также приветствовал готовность Польши содействовать Словакии в диверсификации поставок газа.

16 октября комитет промышленности и энергетики Европарламента (ЕП) поддержал большинством голосов предложение о поэтапном запрете на импорт российских газа, нефти и нефтепродуктов.

В случае принятия инициативы заключение новых контрактов на поставку российского газа будет запрещено с начала 2026 г. Действующие краткосрочные контракты будут выполняться до середины июня 2026 г., а долгосрочные – до 1 января 2027 г.

19 сентября Еврокомиссия представила проект 19-го пакета ограничений. Он предполагает запрет на импорт российского СПГ с января 2027 г., а также санкции против нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах. 

