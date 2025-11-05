Президент Словакии заявил о невозможности быстрого отказа от российского газа
Отказ от нефти и газа из России для Словакии является технически крайне сложным процессом и в краткосрочной перспективе невозможен, заявил президент страны Петер Пеллегрини по итогам встречи с польским лидером Каролем Навроцким. Его слова передают «РИА Новости».
По словам Пеллегрини, Братислава сталкивается с серьезными трудностями, поскольку на нее оказывается давление с требованием как можно быстрее прекратить импорт российских энергоресурсов. Президент также приветствовал готовность Польши содействовать Словакии в диверсификации поставок газа.
16 октября комитет промышленности и энергетики Европарламента (ЕП) поддержал большинством голосов предложение о поэтапном запрете на импорт российских газа, нефти и нефтепродуктов.
В случае принятия инициативы заключение новых контрактов на поставку российского газа будет запрещено с начала 2026 г. Действующие краткосрочные контракты будут выполняться до середины июня 2026 г., а долгосрочные – до 1 января 2027 г.
19 сентября Еврокомиссия представила проект 19-го пакета ограничений. Он предполагает запрет на импорт российского СПГ с января 2027 г., а также санкции против нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах.