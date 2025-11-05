Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

С начала года Дания выделила 1,2 млрд евро на военную помощь Украине

Ведомости

Дания уже профинансировала украинскую армию на сумму в 1,2 млрд евро в 2025 г., заявил глава минобороны Украины Денис Шмыгаль в соцсети X.

«Отличная встреча с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном. Подчеркнули эффективность "датской модели" финансирования ВСУ: только за этот год Украина уже получила от Дании 1,2 млрд евро по этой модели», - написал украинский министр.

По словам Шмыгаля, до конца года Киев рассчитывает на получение еще 500 млн евро. «Датская модель» представляет собой закупки иностранными государствами украинского вооружения и техники.

4 ноября Евросоюз (ЕС) выделил для Украины новый транш в размере 1,8 млрд евро в рамках инструмента Ukraine Facility. По данным Совета ЕС, финансирование будет направлено на укрепление стабильности Украины в макрофинансовой сфере, а также на поддержку государственного управления в республике.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь