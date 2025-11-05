С начала года Дания выделила 1,2 млрд евро на военную помощь Украине
Дания уже профинансировала украинскую армию на сумму в 1,2 млрд евро в 2025 г., заявил глава минобороны Украины Денис Шмыгаль в соцсети X.
«Отличная встреча с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном. Подчеркнули эффективность "датской модели" финансирования ВСУ: только за этот год Украина уже получила от Дании 1,2 млрд евро по этой модели», - написал украинский министр.
По словам Шмыгаля, до конца года Киев рассчитывает на получение еще 500 млн евро. «Датская модель» представляет собой закупки иностранными государствами украинского вооружения и техники.
4 ноября Евросоюз (ЕС) выделил для Украины новый транш в размере 1,8 млрд евро в рамках инструмента Ukraine Facility. По данным Совета ЕС, финансирование будет направлено на укрепление стабильности Украины в макрофинансовой сфере, а также на поддержку государственного управления в республике.