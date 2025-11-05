С начала года Дания выделила 1,2 млрд евро на военную помощь Украине

4 ноября Евросоюз (ЕС) выделил для Украины новый транш в размере 1,8 млрд евро в рамках инструмента Ukraine Facility. По данным Совета ЕС, финансирование будет направлено на укрепление стабильности Украины в макрофинансовой сфере, а также на поддержку государственного управления в республике.