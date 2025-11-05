Газета
Украина стала партнером военной коалиции стран Северной Европы

Украина стала первой страной, не входящей в НАТО, получившей расширенный статус партнера в Объединенных экспедиционных силах (Joint Expeditionary Force, JEF) Великобритании, сообщил министр обороны страны Денис Шмыгаль. Его слова передает «РБК Украина».

По его словам, решение принято по инициативе президента Владимира Зеленского, а участие Украины в формате JEF является «историческим моментом». Шмыгаль также сообщил о планах привлечь украинские вооруженные силы к совместным учениям для достижения полной оперативной совместимости с партнерами.

Объединенные экспедиционные силы представляют собой многонациональную военную коалицию под руководством Великобритании, в которую входят также Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия, Эстония, Латвия, Литва и Нидерланды.

21 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские страны не являются сторонниками мирного урегулирования и, напротив, подталкивают Украину к продолжению конфликта.

