Песков: Европа не стремится к миру
Европейские страны не являются сторонниками мирного урегулирования и, напротив, подталкивают Украину к продолжению конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о подготовке членов НАТО к возможному военному столкновению с Россией.
«Сейчас европейцы не являются сторонниками мира и не являются силой, которая осуществляет вклад в дело установления мира посредством политико-дипломатических контактов», – сказал Песков.
Ранее Нарышкин заявил, что Москва видит приготовления европейских сил к войне с Россией.
Он обратил внимание на поставленную на Западе задачу в сжатые сроки обеспечить ресурсами натовские союзные силы реагирования, а также на запущенный процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. Директор СВР отметил, что отработка мобилизационных мероприятий и «зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы» стали регулярными.
20 октября Financial Times писала, что страны ЕС стремятся ускорить согласование плана по использованию замороженных российских активов после встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа.
23 октября в Брюсселе состоится саммит ЕС. На нем лидеры стран объединения обсудят использование замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в 140 млрд евро. По предложению канцлера Германии Фридриха Мерца эти средства планируется направить исключительно на военные нужды.