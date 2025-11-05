Грузия намерена вступить в Евросоюз к 2030 году
Грузия намерена стать частью Евросоюза к 2030 г., несмотря на негативное отношение блока к властям страны. Об этом сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«Это означает, что у европейской бюрократии серьезные проблемы. Я еще раз повторю, что у нас другие ожидания в связи с тем, что в конечном итоге все изменится в Евросоюзе», – заявил он, говоря о докладе ЕС, в котором говорится, что процесс присоединения Грузии к блоку остановлен из-за «регресса» (цитата по ТАСС).
Грузия подала заявку на вступление в ЕС в 2022 г. Для вступления в блок страна обязана соответствовать так называемым «Копенгагенским критериям», утвержденным с 1993 г. Среди них – стабильность институтов, гарантирующих демократию в государстве, верховенство закона, соблюдение прав человека, уважение и защита меньшинств, функционирующая рыночная экономика, а также гарантированное соблюдение всех принятых в ЕС договоров и деклараций.
В 2024 г. правящая партия «Грузинская мечта» решила приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в организацию. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в Грузии и потребовавшего введения санкций против победившей партии. При этом пока ни одна страна ЕС официально не делала подобных заявлений в адрес «Грузинской мечты».