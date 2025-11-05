Грузия намерена вступить в Евросоюз к 2030 году

«Это означает, что у европейской бюрократии серьезные проблемы. Я еще раз повторю, что у нас другие ожидания в связи с тем, что в конечном итоге все изменится в Евросоюзе», – заявил он, говоря о докладе ЕС, в котором говорится, что процесс присоединения Грузии к блоку остановлен из-за «регресса» (цитата по ТАСС).