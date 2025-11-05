Путин расширил полномочия своего помощника Эдельгериева

Путин расширил полномочия своего помощника ЭдельгериеваТеперь он будет спецпредставителем президента по климату и водным ресурсам
Президент РФ Владимир Путин возложил на своего помощника Руслана Эдельгериева обязанности спецпредставителя по вопросам климата и водных ресурсов. Это следует из указа главы государства.
До этого Эдельгериев был спецпредставителем президента только по климату.
1 ноября Путин встретился с Эдельгериевым. В ходе диалога президент сообщил об обострении проблемы водных ресурсов в странах СНГ. Эдельгериев заявил, что ряд западных стран продвигает регуляторные инициативы под предлогом экозащиты, но фактически использует их для экономического давления и ограничения суверенитета государств с природными ресурсами, особенно развивающихся стран.
С июня 2018 по май 2024 г. был советником президента России, спецпредставителем главы государства по климату. С мая 2024 г. – помощник президента России. С 2012 по 2018 г. занимал должность председателя правительства Чеченской Республики, до этого работал в должности вице-премьера – министра сельского хозяйства Чечни с 2008 по 2012 г.