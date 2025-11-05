Путин расширил полномочия своего помощника Эдельгериева

С июня 2018 по май 2024 г. был советником президента России, спецпредставителем главы государства по климату. С мая 2024 г. – помощник президента России. С 2012 по 2018 г. занимал должность председателя правительства Чеченской Республики, до этого работал в должности вице-премьера – министра сельского хозяйства Чечни с 2008 по 2012 г.