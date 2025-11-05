Белоусов: США хотят разместить в Европе ракеты, долетающие до РФ за семь минут
США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии до России составляет порядка шести-семи минут, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на очном совещании Совбеза.
Речь идет о новом ракетном комплексе средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами и дальностью стрельбы 5500 км.
«США осуществляют форсированную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений», – сказал глава оборонного ведомства.
В ходе совещания Белоусов также заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Он отметил, что состояние полигона на Новой Земле позволяет в сжатые сроки провести там подобные испытания.
5 октября в космических силах США сообщили, что провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Они подтвердили «надежность и точность» американской системы (МБР).