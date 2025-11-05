Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белоусов: США хотят разместить в Европе ракеты, долетающие до РФ за семь минут

Ведомости

США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии до России составляет порядка шести-семи минут, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на очном совещании Совбеза.

Речь идет о новом ракетном комплексе средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами и дальностью стрельбы 5500 км.

«США осуществляют форсированную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений», – сказал глава оборонного ведомства.

В ходе совещания Белоусов также заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Он отметил, что состояние полигона на Новой Земле позволяет в сжатые сроки провести там подобные испытания.

5 октября в космических силах США сообщили, что провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Они подтвердили «надежность и точность» американской системы (МБР).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь