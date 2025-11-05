Путин подписал указ о выплатах военным, отражающим вторжение на границе
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, распространяющий ежемесячные компенсационные выплаты военнослужащим по контракту и на военных, которые выполняют задачи по отражению вторжения на государственной границе и в регионах, прилегающих к зоне боевых действий. Соответствующий указ доступен на сайте опубликования правовых актов.
Документ вносит изменения в уже существующий указ президента от 28 июня 2024 г. Он вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 г.
Документ также поручает правительству привести свои акты в соответствие с новым указом.
28 июня 2024 г. Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие по контракту, участвующие в спецоперации на Украине, будут ежемесячно получать компенсацию, равную пенсии за выслугу лет. Деньги будут выплачивать, даже если военнослужащего направят на обучение, лечение или если он уедет в отпуск и командировку.