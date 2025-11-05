Путин подписал указ о выплатах военным, отражающим вторжение на границе

28 июня 2024 г. Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие по контракту, участвующие в спецоперации на Украине, будут ежемесячно получать компенсацию, равную пенсии за выслугу лет. Деньги будут выплачивать, даже если военнослужащего направят на обучение, лечение или если он уедет в отпуск и командировку.