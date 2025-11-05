Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин подписал указ о выплатах военным, отражающим вторжение на границе

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, распространяющий ежемесячные компенсационные выплаты военнослужащим по контракту и на военных, которые выполняют задачи по отражению вторжения на государственной границе и в регионах, прилегающих к зоне боевых действий. Соответствующий указ доступен на сайте опубликования правовых актов.

Документ вносит изменения в уже существующий указ президента от 28 июня 2024 г. Он вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 г.

Документ также поручает правительству привести свои акты в соответствие с новым указом.

28 июня 2024 г. Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие по контракту, участвующие в спецоперации на Украине, будут ежемесячно получать компенсацию, равную пенсии за выслугу лет. Деньги будут выплачивать, даже если военнослужащего направят на обучение, лечение или если он уедет в отпуск и командировку.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её