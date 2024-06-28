Участвующим в спецоперации контрактникам компенсируют пенсии
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие по контракту, участвующие в спецоперации на Украине, будут ежемесячно получать компенсацию, равную пенсии за выслугу лет. Документ опубликован на портале правовой информации.
Мера касается участвующих в спецоперации военнослужащих, которые заключили контракт после 24 февраля 2022 г. и перестали получать положенную им пенсию за выслугу лет.
Компенсация будет приходить военным дополнительно к денежному довольствию в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления выплаты и с учетом индексации. Деньги будут выплачивать, даже если военнослужащего направят на обучение, лечение или если он уедет в отпуск и командировку.
Правительству поручено в течение двух месяцев определить порядок выплаты компенсаций и обеспечить финансирование связанных с этим расходов. Указ вступает в силу с 1 июля.
14 июня Путин сообщил, что в зоне спецоперации находится почти 700 000 военнослужащих. По его словам, сейчас в рядах ВС РФ средний возраст командующих округами и группировками составляет 56 лет, командующих армией – 50 лет, командующих дивизией – 46 лет.
После начала спецоперации России на Украине правительство уже приняло ряд мер, направленных на социальную поддержку военнослужащих и их семей. В то же время министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что в области социального обеспечения участников спецоперации есть много нерешенных вопросов. В частности, он говорил о проблемах, связанных с избыточной бюрократией при подтверждении льгот и с доступностью мер поддержки братьям и сестрам военнослужащих.