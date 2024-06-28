Участвующим в спецоперации контрактникам компенсируют пенсии

После начала спецоперации России на Украине правительство уже приняло ряд мер, направленных на социальную поддержку военнослужащих и их семей. В то же время министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что в области социального обеспечения участников спецоперации есть много нерешенных вопросов. В частности, он говорил о проблемах, связанных с избыточной бюрократией при подтверждении льгот и с доступностью мер поддержки братьям и сестрам военнослужащих.