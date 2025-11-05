Путин поручил ведомствам подготовить предложения о начале ядерных испытаний
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза поручил МИД, Минобороны и спецслужбам подготовить согласованные предложения о возможности начала работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Путин подчеркнул, что Россия строго соблюдает обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. «Планов отойти от этих обязательств у нас нет», – заявил он. Однако если другие ядерные державы такие испытания проведут, Россия должна будет «предпринять адекватные ответные действия».
Обсуждение состоялось на фоне заявления президента США Дональда Трампа о намерении возобновить ядерные испытания. Спикер Госдумы Вячеслав Володин спросил у Путина о возможной реакции России, и глава государства предложил министру обороны Андрею Белоусову представить позицию ведомства.
Белоусов сообщил, что США проводят форсированную модернизацию стратегических наступательных вооружений. Он отметил, что возможный выход Вашингтона из моратория на испытания стал бы продолжением курса на разрушение системы контроля над вооружениями.
«Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно», – заявил Белоусов, добавив, что полигон на Новой Земле готов к оперативному проведению подобных мероприятий.
30 октября Трамп заявил, что Вашингтон начнет испытания ядерного оружия. О каких конкретно испытаниях он говорил, Трамп не уточнил.