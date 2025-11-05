Путин поручил ведомствам подготовить предложения о начале ядерных испытаний

Путин подчеркнул, что Россия строго соблюдает обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. «Планов отойти от этих обязательств у нас нет», – заявил он. Однако если другие ядерные державы такие испытания проведут, Россия должна будет «предпринять адекватные ответные действия».