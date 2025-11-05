Газета
Главная / Политика /

В Киеве допустили эвакуацию населения в случае отсутствия тепла в морозы

Ведомости

Если в Киеве в морозы не будет тепла более трех дней, власти должны будут объявить эвакуацию населения. Об заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».

По его словам, при температуре ниже -10 и остановке киевских ТЭЦ в течение трех суток город должен начать сливать воду из систем отопления и эвакуировать жителей. Харченко подчеркнул, что в случае разрушения котлов на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 и невозможности их запуска такая ситуация будет приравниваться к техногенной катастрофе.

14 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что зима в украинской столице «будет непростой». В связи с этим он призвал жителей города «просчитывать разные сценарии и быть готовыми». 

