Кличко призвал жителей Киева готовиться к тяжелой зиме
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что зима в украинской столице «будет непростой». В связи с этим он призвал жителей города «просчитывать разные сценарии и быть готовыми». Об этом он заявил в эфире телеканала «Киев 24».
В частности, Кличко посоветовал жителям Киева иметь запас воды, продуктов питания длительного хранения и теплые вещи на случай отключения электроэнергии.
13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну ожидают проблемы с электричеством. По его словам, властям, возможно, придется импортировать электроэнергию.
Bloomberg со ссылкой на источники 9 октября писало, что российские авиаудары привели к сокращению более половины внутренней добычи природного газа на Украине. Если Москва продолжит наносить удары с такой же интенсивностью, Киеву потребуется закупить около 4,4 млрд куб. м газа к концу марта, добавили источники Bloomberg. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины.