Зеленский анонсировал проблемы с электричеством на Украине

Ведомости

Украину ожидают проблемы с электричеством. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает украинское интернет-издание «Страна». 

По его словам, властям, возможно, придется импортировать электроэнергию. 

«И мы всегда используем эту возможность во время зимы. И эта возможность для нас открыта», – добавил Зеленский.

Минобороны РФ сообщало об ударах по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса республики. По данным минэнерго Украины, ночью 12 октября российская армия атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры страны.

Bloomberg со ссылкой на источники 9 октября писало, что российские авиаудары привели к сокращению более половины внутренней добычи природного газа на Украине. Если Москва продолжит наносить удары с такой же интенсивностью, Киеву потребуется закупить около 4,4 млрд куб. м газа к концу марта, добавили источники Bloomberg. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины.

