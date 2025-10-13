Зеленский анонсировал проблемы с электричеством на Украине

Bloomberg со ссылкой на источники 9 октября писало, что российские авиаудары привели к сокращению более половины внутренней добычи природного газа на Украине. Если Москва продолжит наносить удары с такой же интенсивностью, Киеву потребуется закупить около 4,4 млрд куб. м газа к концу марта, добавили источники Bloomberg. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины.