Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поздравил Краснова с Днем работника суда

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил главу Верховного суда Игоря Краснова с Днем работника суда, который впервые отмечается в этом году, а также поблагодарил его и всех работников судебной системы за защиту прав граждан. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с Красновым, передает Кремль.

«Хочу поздравить вас и всех ваших коллег, работающих в судебной системе, с профессиональным праздником, пожелать вам всего самого доброго и поблагодарить всех тех, кто работает и выполняет такую важнейшую функцию, как защита прав наших граждан, их интересов в судах нашей страны», – сказал Путин.

Краснов был назначен председателем Верховного суда России 24 сентября. В тот же день он покинул пост генерального прокурора, а новым генпрокурором стал Александр Гуцан.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её