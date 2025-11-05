Путин поздравил Краснова с Днем работника суда
Президент России Владимир Путин поздравил главу Верховного суда Игоря Краснова с Днем работника суда, который впервые отмечается в этом году, а также поблагодарил его и всех работников судебной системы за защиту прав граждан. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с Красновым, передает Кремль.
«Хочу поздравить вас и всех ваших коллег, работающих в судебной системе, с профессиональным праздником, пожелать вам всего самого доброго и поблагодарить всех тех, кто работает и выполняет такую важнейшую функцию, как защита прав наших граждан, их интересов в судах нашей страны», – сказал Путин.
Краснов был назначен председателем Верховного суда России 24 сентября. В тот же день он покинул пост генерального прокурора, а новым генпрокурором стал Александр Гуцан.