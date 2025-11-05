Трамп заявил о «потере части суверенитета» США после выборов мэра Нью-Йорка
Президент Дональд Трамп связал победу социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка с потерей части суверенитета США. Об этом он сказал на бизнес-форуме во Флориде.
«Мы потеряли немного суверенитета прошлой ночью в Нью-Йорке, но мы с этим разберемся», – сказал Трамп.
5 ноября демократ Зохран Мамдани был избран 111-м мэром Нью-Йорка. Он получил 50,3% голосов. Трамп выступал против Мамдани и часто критиковал его.
По данным Associated Press, бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, баллотировавшийся как независимый кандидат после поражения от Мамдани на праймериз Демпартии, набрал 41,6% при подсчете 88% голосов. Республиканец Кертис Слива получил 7,2%. Трамп в преддверии выборов поддержал Куомо.