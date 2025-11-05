Трамп допустил разработку совместного с Россией и КНР плана по денуклеаризации
Президент Дональд Трамп выразил надежду, что США разработают совместный с Россией и Китаем план по денуклеаризации. Об этом он заявил на бизнес-форуме во Флориде.
«Мы, возможно, работаем над планом по денуклеаризации втроем: США, Россия и Китай. Посмотрим, получится ли это», – сказал Трамп.
5 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не участвует в гонке вооружений, а просто укрепляет свою оборону. Он добавил, что обновленная ядерная триада России – «одна из самых современных в мире».
30 октября Трамп поручил Пентагону начать подготовку испытаний ядерного оружия наравне с программами других стран. Позже Трамп сообщил журналистам, что, по его мнению, все страны проводят такие испытания. По его словам, у США больше ядерного арсенала, чем у любой другой страны, но ядерные тесты были остановлены много лет назад. Однако, когда все проводят испытания, это кажется уместным, добавил Трамп.
Американские СМИ после этого сообщили, что новые ядерные испытания в США могут спровоцировать гонку вооружений в мире.
5 ноября США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без ядерной боеголовки. По информации США, испытания прошли успешно и подтвердили надежность системы.