Россия заявила о готовности провести консультации с Бельгией по поводу дронов

Брюссель допускал активацию четвертой статьи договора НАТО
Ведомости

Москва готова к консультации с Брюсселем по поводу ситуации с дронами в Бельгии. Об этом заявило посольство РФ в стране телеканалу VRT.

«Единственно правильной моделью поведения», по заявлению посольства, было бы налаживание контактов и взаимодействия по линии профильных ведомств. «Если это потребуется, Россия к такому профессиональному разговору готова», – заявили в диппредставительстве.

5 ноября министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна рассматривает варианты активации четвертой статьи Вашингтонского договора НАТО о консультациях по безопасности со странами блока из-за ситуации с дронами. Аэропорты закрывались из-за замеченных беспилотников 4 и 5 ноября.

Европейские власти подозревают в инцидентах с беспилотниками Россию, Москва обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин шутил, что больше не будет отправлять дроны в Копенгаген и Лиссабон. Он говорил, что в этих районах «и целей-то нет, зачем нам что-то куда-то отправлять».

