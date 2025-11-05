Россия заявила о готовности провести консультации с Бельгией по поводу дронов

Россия заявила о готовности провести консультации с Бельгией по поводу дроновБрюссель допускал активацию четвертой статьи договора НАТО
Москва готова к консультации с Брюсселем по поводу ситуации с дронами в Бельгии. Об этом заявило посольство РФ в стране телеканалу VRT.
«Единственно правильной моделью поведения», по заявлению посольства, было бы налаживание контактов и взаимодействия по линии профильных ведомств. «Если это потребуется, Россия к такому профессиональному разговору готова», – заявили в диппредставительстве.
5 ноября министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна рассматривает варианты активации четвертой статьи Вашингтонского договора НАТО о консультациях по безопасности со странами блока из-за ситуации с дронами. Аэропорты закрывались из-за замеченных беспилотников 4 и 5 ноября.
Европейские власти подозревают в инцидентах с беспилотниками Россию, Москва обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин шутил, что больше не будет отправлять дроны в Копенгаген и Лиссабон. Он говорил, что в этих районах «и целей-то нет, зачем нам что-то куда-то отправлять».