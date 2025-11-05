Россия заявила о готовности провести консультации с Бельгией по поводу дронов

Европейские власти подозревают в инцидентах с беспилотниками Россию, Москва обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин шутил, что больше не будет отправлять дроны в Копенгаген и Лиссабон. Он говорил, что в этих районах «и целей-то нет, зачем нам что-то куда-то отправлять».