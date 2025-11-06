ЕС и Европарламент согласовали инвестиции в оборонную сферу
Представители Совета Евросоюза (ЕС) и Европейского парламента достигли предварительного соглашения о мерах по стимулированию инвестиций в оборонную сферу в рамках бюджета объединения. Решение принято для реализации инициативы по увеличения расходов на оборону и укреплению военного потенциала ЕС, сообщается на сайте Европейского Совета.
Отмечается, что договор включает в себя знаковое решение о присоединении Украины к Европейскому оборонному фонду. Согласно сообщению, это «подчеркивает неизменную приверженность ЕС обеспечению безопасности Украины, ее устойчивости и постепенной интеграции в европейскую оборонно-промышленную базу».
30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз направит Украине около 2 млрд евро на развитие производства беспилотников за счет доходов от замороженных российских активов. При этом арест резервов Центробанка РФ не планируется, добавила она.