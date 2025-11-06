ЕС и Европарламент согласовали инвестиции в оборонную сферу

Представители Совета Евросоюза (ЕС) и Европейского парламента достигли предварительного соглашения о мерах по стимулированию инвестиций в оборонную сферу в рамках бюджета объединения. Решение принято для реализации инициативы по увеличения расходов на оборону и укреплению военного потенциала ЕС, сообщается на сайте Европейского Совета.