ЕС выделит Украине 2 млрд евро на дроны за счет активов РФ
Евросоюз направит Украине около 2 млрд евро на развитие производства беспилотников за счет доходов от замороженных российских активов. При этом арест резервов Центробанка РФ не планируется, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Если мы продолжаем считать Украину нашей первой линией обороны, нам необходимо увеличить военную помощь», – сказала она (цитата по ТАСС).
Фон дер Ляйен отметила, что ареста российских активов не будет. По ее словам, Украина должна будет вернуть кредит, если Россия будет выплачивать репарации.
26 сентября Politico сообщало, что Еврокомиссия предложила направить Украине 140 млрд евро в формате «репарационного кредита», используя замороженные российские активы. А 17 сентября Financial Times писала о планах ЕС использовать замороженные активы для обеспечения кредитов для Киева на сумму до 170 млрд евро.