КНДР заявила о неэффективности санкций США против северокорейских банкиров

Ранее США ввели санкции в отношении восьми физических и двух юридических лиц КНДР за их предполагаемую роль в отмывании средств, полученных в результате киберпреступлений и мошенничества с использованием информационных технологий. Ким заявил, что таким шагом администрация США продемонстрировала позицию, согласно которой она будет «враждебно относиться к КНДР до последнего». В заявлении Кима также говорится, что теперь, когда администрация США «четко обозначила свою враждебную позицию по отношению к КНДР, мы также будем принимать надлежащие меры, чтобы противостоять ей, проявляя терпение в течение любого периода времени».