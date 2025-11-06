КНДР заявила о неэффективности санкций США против северокорейских банкиров
Американский методы, «основанные на давлении, угрозах и шантаже», никогда не сработают в отношении КНДР, США не должны рассчитывать на обратное. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНДР по делам США Ким Ын Чхоль, его слова приводит Bloomberg.
КНДР осудило недавние санкции США против ее банкиров, назвав их «доказательством враждебности США и предупредив, что такое давление не поможет возобновить диалог между двумя странами», отмечает издание.
Ранее США ввели санкции в отношении восьми физических и двух юридических лиц КНДР за их предполагаемую роль в отмывании средств, полученных в результате киберпреступлений и мошенничества с использованием информационных технологий. Ким заявил, что таким шагом администрация США продемонстрировала позицию, согласно которой она будет «враждебно относиться к КНДР до последнего». В заявлении Кима также говорится, что теперь, когда администрация США «четко обозначила свою враждебную позицию по отношению к КНДР, мы также будем принимать надлежащие меры, чтобы противостоять ей, проявляя терпение в течение любого периода времени».
29 октября президент США Дональд Трамп заявил, что во время своего азиатского турне ему не удалось организовать встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Американский лидер тогда сказал, что намерен «снять напряженность» в отношениях между КНДР и Южной Кореей. Ранее Трамп неоднократно высказывал готовность к новой встрече с северокорейским лидером в рамках своей поездки по Азии, в том числе перед визитом в Южную Корею.