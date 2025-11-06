Пискарев: Запад готовит новую кампанию по вмешательству в выборы в Госдуму
На Западе планируется масштабная кампания против кандидатов на выборах в Госдуму из числа участников спецоперации. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
По его словам, направленная против участников спецоперации инициатива стала дополнением к традиционным акциям по дискредитации избирательных списков «Единой России». Реализация этой стратегии возлагается преимущественно на иноагентов.
Пискарев сообщил, что кампания была зафиксирована в резолюции Брюссельской конференции, в которой неделей ранее участвовали «беглые иноагенты, различного сорта экстремисты и представители террористических организаций, а также, что показательно, – депутаты Европарламента и ПАСЕ».
В конце октября «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, писали, что власти обсуждают задачу, которую могут поставить регионам на выборах в Госдуму 2026 г. В качестве оптимального результата для «Единой России» рассматривают не менее 55% голосов, отданных за нее по спискам при явке от 55%. Эту формулу должны будут донести до вице-губернаторов по внутренней политике на семинаре в «Сенеже». Дата мероприятия пока не определена – скорее всего, оно состоится в первых месяцах 2026 г. По словам одного из собеседников, в общей сложности «Единая Россия» должна взять не меньше 325 мандатов.