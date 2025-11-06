Пискарев: Запад готовит новую кампанию по вмешательству в выборы в Госдуму

В конце октября «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, писали, что власти обсуждают задачу, которую могут поставить регионам на выборах в Госдуму 2026 г. В качестве оптимального результата для «Единой России» рассматривают не менее 55% голосов, отданных за нее по спискам при явке от 55%. Эту формулу должны будут донести до вице-губернаторов по внутренней политике на семинаре в «Сенеже». Дата мероприятия пока не определена – скорее всего, оно состоится в первых месяцах 2026 г. По словам одного из собеседников, в общей сложности «Единая Россия» должна взять не меньше 325 мандатов.