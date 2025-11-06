Президент Мексики подала жалобу на мужчину, который пытался ее поцеловать
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подала жалобу на мужчину, который приставал к ней и пытался поцеловать во время прогулки. Об этом пишет Reuters.
«Если такое случается с президентом, что будет со всеми молодыми женщинами нашей страны?» – заявила Шейнбаум. Она подчеркнула, что ни один мужчина не имеет права нарушать личное пространство женщины.
Инцидент произошел 4 ноября в историческом центре Мехико. На видео видно, как мужчина средних лет обнимает президента и пытается поцеловать в шею. Шейнбаум отстраняется, поворачивается к нему лицом, после чего между ними встает сопровождающий чиновник. Когда мужчину уводят, президент сохраняет спокойствие и говорит: «Не волнуйтесь».
Видеозапись быстро разошлась по интернету. Агентство пишет, что для многих в Мексике это стало доказательством того, с какой незащищенностью сталкиваются женщины в стране. Местные СМИ вычислили, кем был этот мужчина и опубликовали его фотографию. Однако Шейнбаум раскритиковала их за повторную виктимизацию и потребовала извинений.
Кроме того, событие вызвало обсуждение вопроса безопасности президента. На видео не видно охраны, и, по словам наблюдателей, на реакцию сопровождающих потребовалось несколько секунд. Инцидент произошел спустя несколько дней после убийства мэра города Уруапан Карлоса Альберто Мансо Родригеса, застреленного во время празднования Дня мертвых.