Экс-главу военного представительства Минобороны приговорили к 10 годам колонии

Дело возбудили в сентябре 2024 г. В период с 2021 по 2024 г. бывший полковник и его подчиненный Григорий Зорин, который уже приговорен к пяти годам лишения свободы условно, брали взятки на общую сумму 11 млн руб. Деньги им передавали сотрудники коммерческих организаций за общее покровительство при выполнении контрактов.