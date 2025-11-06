Экс-главу военного представительства Минобороны приговорили к 10 годам колонии
Бывшего начальника 4924-го военного представительства Минобороны РФ Ивана Популовского осудили на 10 лет лишения свободы и лишили звания полковника за взятки, сообщили в Следственном комитете (СК) России.
По данным следствия, в 2021 г. были заключены госконтракты с двумя предприятиями, которые отвечали за поставку кабельной продукции. При этом контроль за качеством товаров возложили на Популовского. Общая сумма контрактов превышала 1,2 млрд руб.
Дело возбудили в сентябре 2024 г. В период с 2021 по 2024 г. бывший полковник и его подчиненный Григорий Зорин, который уже приговорен к пяти годам лишения свободы условно, брали взятки на общую сумму 11 млн руб. Деньги им передавали сотрудники коммерческих организаций за общее покровительство при выполнении контрактов.