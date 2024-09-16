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СК возбудил дело против главы военного представительства Минобороны

Иван Популовский и его подчиненный подозреваются в получении взяток на 11 млн рублей
Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника 4924-го военного представительства Минобороны РФ Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина за получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Следственного комитета (СК) России.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2021 г. Популовский и Зорин вступили в сговор с представителями Всероссийского научно-исследовательского проектно-конструкторского института кабельной продукции и торгового дома для ослабления контроля за продукцией со стороных частных органазаций и преференций при исполнении гособоронзаказа. Предприятия заключили и исполняют государственные контракты и межзаводские договоры на общую сумму более 1,2 млрд руб.

За содействие предприятиям Популовский и Зорин получили взятки на общую сумму более 11 млн руб. Фигуранты признали вину. В настоящий момент проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

5 сентября ГВСУ СК России сообщило, что суд арестовал бывших сотрудников Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России по делу о взятке в 7,7 млн руб. По делу были задержаны начальник отдела комплексных межвидовых исследований в области разработки оружия на новых физических принципах полковник запаса Андрей Чекмазов и его заместитель полковник запаса Дмитрий Фомин. Дело расследуется также в отношении заместителя гендиректора АО «Оборонтест» Александра Сухарева.

Чекмазов и Фомин обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ, Сухарев – по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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