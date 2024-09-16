СК возбудил дело против главы военного представительства Минобороны

СК возбудил дело против главы военного представительства МинобороныИван Популовский и его подчиненный подозреваются в получении взяток на 11 млн рублей
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника 4924-го военного представительства Минобороны РФ Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина за получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Следственного комитета (СК) России.
Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, в 2021 г. Популовский и Зорин вступили в сговор с представителями Всероссийского научно-исследовательского проектно-конструкторского института кабельной продукции и торгового дома для ослабления контроля за продукцией со стороных частных органазаций и преференций при исполнении гособоронзаказа. Предприятия заключили и исполняют государственные контракты и межзаводские договоры на общую сумму более 1,2 млрд руб.
За содействие предприятиям Популовский и Зорин получили взятки на общую сумму более 11 млн руб. Фигуранты признали вину. В настоящий момент проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.
5 сентября ГВСУ СК России сообщило, что суд арестовал бывших сотрудников Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России по делу о взятке в 7,7 млн руб. По делу были задержаны начальник отдела комплексных межвидовых исследований в области разработки оружия на новых физических принципах полковник запаса Андрей Чекмазов и его заместитель полковник запаса Дмитрий Фомин. Дело расследуется также в отношении заместителя гендиректора АО «Оборонтест» Александра Сухарева.
Чекмазов и Фомин обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ, Сухарев – по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).