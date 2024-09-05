СК сообщил об аресте бывших сотрудников Минобороны по делу о взятке
Суд арестовал бывших сотрудников Минобороны России по делу о взятке в 7,7 млн руб. Об этом сообщили в главном военном следственном управлении (ГВСУ) Следственного комитета (СК) России.
По делу были задержаны экс-сотрудники Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны – начальник отдела комплексных межвидовых исследований в области разработки оружия на новых физических принципах полковник запаса Андрей Чекмазов и его заместитель полковник запаса Дмитрий Фомин. Дело расследуется также в отношении заместителя гендиректора АО «Оборонтест» Александра Сухарева.
В 2016 и 2022 гг. между управлением Минобороны и «Оборонтестом» были заключены два госконтракта на выполнение опытно-конструкторских работ для нужд ведомства в рамках гособоронзаказа общей стоимостью 1,5 млрд руб.
«В период с июня 2023 г. по 3 сентября текущего года Чекмазов и Фомин получили от Сухарева взятку в общем размере 7,71 млн руб. за беспрепятственное принятие этапов проводимых работ, непринятие мер по выявленным нарушениям, а также общее покровительство и попустительство по службе», – говорится в сообщении.
Чекмазов и Фомин обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы), Сухарев – по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере, максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы).
3 сентября 235-й военный гарнизонный суд Москвы арестовал заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова по делу о взятке. По данным следствия, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе на территорию проведения спецоперации, на сумму более 1,5 млрд руб. За это Муминджанов получил взятку на общую сумму свыше 20 млн руб.
4 сентября тот же военный суд наложил арест на имущество дочери начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, так как он проходит по делу о взятке. Кузнецов, арестованный в середине мая, подозревается в получении взятки от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему также грозит до 15 лет лишения свободы.