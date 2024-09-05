СК сообщил об аресте бывших сотрудников Минобороны по делу о взятке

4 сентября тот же военный суд наложил арест на имущество дочери начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, так как он проходит по делу о взятке. Кузнецов, арестованный в середине мая, подозревается в получении взятки от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему также грозит до 15 лет лишения свободы.