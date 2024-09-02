Суд продлил арест фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ
Басманный суд Москвы продлил арест четверым фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные силы (ВС) России на сумму 2 млрд руб., сообщает ТАСС.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Семенихину Сергею, Астапенко Виктору, Ермакову Александру и Портянникову Вячеславу до 3 декабря 2024 г.», – сказали в суде.
По делу о поставке некачественных бронежилетов основным обвиняемым является гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов. Кроме него по делу проходят начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор компании Виктория Антонова. 2 сентября стало известно, что в деле появились фигуранты Астапенко, Ермаков, Портянников и Семенихин.
Дело в отношении Есипова и его подчиненных возбуждено из-за поставки 20 000 бронежилетов в зону спецоперации для военнослужащих ВС РФ. Качество бронежилетов не отвечало требованиям, предъявляемым к данной продукции представителями Минобороны.