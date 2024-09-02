Суд продлил арест фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ

По делу о поставке некачественных бронежилетов основным обвиняемым является гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов. Кроме него по делу проходят начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор компании Виктория Антонова. 2 сентября стало известно, что в деле появились фигуранты Астапенко, Ермаков, Портянников и Семенихин.