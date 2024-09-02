Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В деле о поставке некачественных бронежилетов появились еще четыре фигуранта

Ведомости

По делу о поставке некачественных бронежилетов ВС РФ компанией «Пикет» теперь проходят семь фигурантов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Ранее по делу проходил генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов. Кроме него по делу также проходят начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор этой компании Виктория Антонова. Теперь в деле появились фигуранты Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Сергей Семенихин.

Дело в отношении Есипова и его подчиненных возбуждено из-за поставки 20 000 бронежилетов для военных в зоне специальной военной операции, качество которых не отвечало требованиям, предъявляемым к данной продукции представителями Минобороны. 6 апреля Есипов арестован Басманным судом Москвы, а 7 апреля суд арестовал Кальченко и Антонову.

1 сентября ТАСС сообщал, что руководители группы компаний «Пикет», которые обвиняются в поставке некачественных бронежилетов в российскую армию на сумму порядка 2,4 млрд руб., попросили суд о переводе их из СИЗО под домашний арест. 

ГК «Пикет» зарегистрирована в 2001 г. и занимается строительством, реконструкцией зданий в Московском регионе, а также поставкой тактического снаряжения и вооружения, включая квадрокоптеры и средства связи.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных