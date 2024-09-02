В деле о поставке некачественных бронежилетов появились еще четыре фигуранта

Ранее по делу проходил генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов. Кроме него по делу также проходят начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор этой компании Виктория Антонова. Теперь в деле появились фигуранты Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Сергей Семенихин.