В деле о поставке некачественных бронежилетов появились еще четыре фигуранта
По делу о поставке некачественных бронежилетов ВС РФ компанией «Пикет» теперь проходят семь фигурантов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Ранее по делу проходил генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов. Кроме него по делу также проходят начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор этой компании Виктория Антонова. Теперь в деле появились фигуранты Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Сергей Семенихин.
Дело в отношении Есипова и его подчиненных возбуждено из-за поставки 20 000 бронежилетов для военных в зоне специальной военной операции, качество которых не отвечало требованиям, предъявляемым к данной продукции представителями Минобороны. 6 апреля Есипов арестован Басманным судом Москвы, а 7 апреля суд арестовал Кальченко и Антонову.
1 сентября ТАСС сообщал, что руководители группы компаний «Пикет», которые обвиняются в поставке некачественных бронежилетов в российскую армию на сумму порядка 2,4 млрд руб., попросили суд о переводе их из СИЗО под домашний арест.
ГК «Пикет» зарегистрирована в 2001 г. и занимается строительством, реконструкцией зданий в Московском регионе, а также поставкой тактического снаряжения и вооружения, включая квадрокоптеры и средства связи.